Camion a fuoco in Fi-Pi-Li nei pressi di Stagno

L'incendio ha reso necessario un intervento urgente da parte dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra operativa del Comando di Pisa, un’autobotte e un mezzo speciale per il trasporto di schiuma antincendio

Domato l’incendio che ha coinvolto un mezzo pesante che ha preso fuoco nella mattinata di venerdì 18 luglio lungo la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, all’altezza del chilometro 77, nei pressi della località Stagno, nel comune di Collesalvetti.

Il rogo ha reso necessario un intervento urgente da parte dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra operativa del Comando di Pisa, un’autobotte e un mezzo speciale per il trasporto di schiuma antincendio. La colonna di fumo è stata visibile a lungo in tutta la zona nord di Livorno.

Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Per consentire le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area, è stata temporaneamente chiusa la corsia in direzione Firenze della superstrada, a partire dall’uscita di Stagno per circa un chilometro, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©