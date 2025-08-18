Camion e furgone abbandonati: denuncia e multa da 1.667 euro

La legge, si legge nel comunicato stampa, prevede che i veicoli fuori uso debbano essere consegnati a un centro di demolizione autorizzato o a un concessionario che si renda disponibile ad accoglierli. In questo caso, invece, i mezzi erano stati semplicemente lasciati all'abbandono

A Collesalvetti i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Livorno hanno rinvenuto due mezzi pesanti lasciati in evidente stato di abbandono: un autocarro con massa superiore alle 3,5 tonnellate e un furgone di dimensioni inferiori. Entrambi non erano più in condizioni di circolare e, secondo gli accertamenti, non erano stati smaltiti come previsto dalla normativa vigente.

Per l’autocarro, i militari hanno denunciato a piede libero il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo, contestandogli l’abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per il furgone, invece, è scattata una sanzione amministrativa da 1.667 euro.

Come previsto dalla legge, la persona indagata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

