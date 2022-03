Camion perde il carico, lambita un’auto in transito

Via Mattei, nessuno per fortuna è rimasto ferito. Sul posto la polizia municipale

E’ successo la mattina del 10 marzo in via Mattei, zona via delle Cateratte, dove un camion che stava trasportando marmo (nella foto) ha perso il carico per cause da accertare lambendo un’auto in transito. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Sul posto la polizia municipale.