Camion ribaltato su un fianco in via Aurelia, a Stagno, all’altezza della rotatoria. Sul posto i vigili del fuoco con l’autogru e la Svs. Le cause sono in corso di accertamento.

