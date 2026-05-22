Camion si ribalta sulla rampa per Tirrenia, conducente in shock room

Paura nel pomeriggio sulla rampa di collegamento tra la Fi-Pi-Li e l’uscita Livorno Porto-Tirrenia: un mezzo pesante si è ribaltato occupando la carreggiata. Il conducente, un uomo di 61 anni, è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale in codice rosso

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di venerdì 22 maggio lungo la viabilità di accesso a Livorno. Intorno alle 16.30 un camion che stava percorrendo la rampa della Sgc Firenze-Pisa-Livorno in direzione Tirrenia si è improvvisamente ribaltato, finendo di traverso sulla carreggiata.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, al vaglio delle forze intervenute sul posto. L’impatto ha immediatamente provocato rallentamenti e pesanti disagi alla circolazione, con la chiusura temporanea dell’uscita per Livorno Porto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i volontari della Svs, un’ambulanza con infermiere a bordo e i vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di soccorso. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 61 anni, è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dai pompieri prima di essere affidato al personale sanitario.

Secondo le prime informazioni avrebbe riportato probabili fratture agli arti inferiori. Trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, per il suo arrivo è stata attivata la shock room del pronto soccorso.

data-start=”1456″ data-end=”1614″ data-is-last-node=”” data-is-only-node=””>Nel frattempo la circolazione nella zona è rimasta fortemente condizionata per consentire la rimozione del camion e la messa in sicurezza del tratto stradale.

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