Camion si ribalta, tronchi di albero sull’asfalto: 7 feriti

Nella serata di giovedì 22 febbraio i vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre dalle sedi di Livorno e Cecina per un incidente stradale lungo l’autostrada A12 direzione nord tra Rosignano e Collesalvetti dove un mezzo pesante, che trasportava legname, per cause ancora da accertare si è ribaltato su di un fianco. Il carico è andato in parte nell’altra corsia causando alcuni tamponamenti a catena che hanno coinvolto una dozzina di vetture che transitavano. Sono in tutto sette i feriti trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Sul luogo del sinistro, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute in tutto cinque ambulanze e la polizia stradale. Traffico in tilt fino alla rimozione dei tronchi perduti dal mezzo pesante.

