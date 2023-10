Camper a fuoco in via Passaponti

I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme prima che le stesse coinvolgessero due bombole di gas gpl presenti all'interno del mezzo. Cause da accertare

Intervento dei vigili del fuoco per incendio di un camper intorno alle 6.40 in via Passaponti. La squadra, supportata da un autobotte, ha estinto le fiamme prima che le stesse coinvolgessero due bombole di gas gpl all’interno del mezzo. In corso di accertamento le cause dell’incendio.

