Camper fuori strada sul Romito
Il mezzo finisce nella scarpata e resta sospeso tra la vegetazione. Due persone soccorse dalla Svs, traffico rallentato durante il recupero
Paura nel pomeriggio di oggi lungo il Romito, all’ingresso di Quercianella, dove un camper è uscito di carreggiata finendo sulla scarpata. L’incidente è avvenuto in direzione sud. Il mezzo si è fermato tra alberi e vegetazione evitando di precipitare. A bordo una coppia di italiani, soccorsa dal personale sanitario della Svs e trasportata in ospedale in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia municipale. Durante le operazioni di recupero del camper il traffico ha subito rallentamenti con senso alternato.
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