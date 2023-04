Cantina occupata, i condomini chiamano i carabinieri: denunciato 24enne

I carabinieri della Compagnia di Livorno hanno denunciato un extracomunitario 24enne, in Italia senza fissa dimora, poiché non in regola con il permesso di soggiorno. La denuncia è scattata a seguito della segnalazione telefonica da parte di alcuni condomini di un condominio a Corea per l’occupazione abusiva di una cantina. Giunti sul posto i militari hanno individuato nelle vicinanze del locale segnalato dai condomini, in quel momento vuoto, uno degli occupanti. Accompagnato in caserma per le incombenze del caso, il giovane è stato denunciato per violazione della normativa prevista dal testo unico sull’immigrazione. Avviata la procedura di espulsione.

