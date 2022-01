Caos in strada. La rissa finisce a coltellate: tre feriti

Tre persone si sono affrontate utilizzando anche delle lame per motivi ancora da chiarire. Il tutto è accaduto intorno alle 15 di giovedì 6 gennaio. Sul posto Svs, Misericordia, polizia e carabinieri

di Giacomo Niccolini

Rissa violenta in viale Ippolito Nievo sul marciapiede opposto del Tramezzino davanti al murale “Livorno è la mia città”. Tre persone si sono affrontate utilizzando anche delle lame per motivi ancora da chiarire. Il tutto è accaduto intorno alle 15 di giovedì 6 gennaio.

Due dei protagonisti della lite (di 46 e 50 anni) sono finiti in ospedale mentre un terzo di 59 anni ha rifiutato il trasferimento al pronto soccorso facendosi curare sul posto dai volontari delle ambulanze intervenute sul luogo dei fatti violenti.

I soccorritori intervenuti sono quelli della Svs, intervenuti con due mezzi di primo soccorso di cui uno fornito di medico del 118, e quelli della Misericordia di via Verdi. Sul luogo dell’alterco sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia. Toccherà alle forze dell’ordine intervenute cercare di ricostruire i fatti accaduti.