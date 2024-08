Capraia. Scivola e batte la testa: trasportata con il Pegaso a Livorno

Una donna originaria di Lucca, di circa 60 anni, è stata soccorsa nel primo pomeriggio di martedì 27 agosto dalla squadra Svs di stanza sull'isola di Capraia a causa di una brutta caduta rimediata in prossimità della Grotta in zona Mandola

Una donna originaria di Lucca, di circa 60 anni, è stata soccorsa nel primo pomeriggio di martedì 27 agosto dalla squadra Svs di stanza sull’isola di Capraia a causa di una brutta caduta rimediata in prossimità della Grotta in zona Mandola. La donna è scivolata e si è procurata delle brutte ferite lacero contuse alla testa e un importante trauma facciale con alcune escoriazioni alla spalla. I soccorritori della Svs hanno subito attivato la Guardia Costiera che è arrivata via mare con il gommone. La donna è stata trasportata al moletto dove è stata poi presa in carico dall’ambulanza per essere trasportata in ambulatorio per le cure del caso e una visita dei sanitari di turno. Da qui la decisione di far intervenire l’elisoccorso con Pegaso-3 per un trasporto in ospedale a Livorno dove saranno eseguiti ulteriori accertamenti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©