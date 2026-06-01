Capraia, si tuffa in mare e resta ferito: 62enne trasferito in elicottero a Cisanello

Attimi di apprensione nel pomeriggio di lunedì 1 giugno sull’isola di Capraia, dove un uomo di 62 anni è rimasto ferito dopo un tuffo in mare riportando un serio trauma alla zona cervicale

Attimi di apprensione nel pomeriggio di lunedì 1 giugno sull’isola di Capraia, dove un uomo di 62 anni è rimasto ferito dopo un tuffo in mare riportando un serio trauma alla zona cervicale.

L’uomo subito dopo l’incidente ha accusato un forte dolore al collo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs di Capraia, che rappresentano l’unico presidio sanitario presente sull’isola, prestando le prime cure e accompagnando il sessantaduenne all’infermeria situata sopra il paese.

Una volta sottoposto ai primi accertamenti, il quadro clinico ha spinto il personale sanitario a richiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, ritenendo necessario il trasferimento in una struttura ospedaliera attrezzata per ulteriori esami e cure specialistiche.

L’uomo è stato quindi trasportato in volo all’ospedale di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in codice rosso ed è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. Sono in corso gli approfondimenti diagnostici per valutare con precisione le conseguenze del trauma riportato durante il tuffo.

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