Carabinieri, da inizio anno arrestate 15 persone e sequestrati 11,5 kg di hashish

I numeri delle attività delle gazzelle dei carabinieri dall’inizio dell’anno. Sul fronte della sicurezza stradale, 3.000 sono state le auto sottoposte a controllo e quasi 6.000 le persone identificate

La Sezione Radiomobile, unitamente alle Stazioni Carabinieri, assicura la vigilanza sul territorio ed il pronto intervento, senza alcuna soluzione di continuità nell’arco delle 24 ore, 7 giorni su 7. Si contraddistingue da sempre per l’uso di mezzi veloci ed i militari hanno una formazione professionale e dotazioni di sicurezza adeguati alle necessità di pronto intervento sul territorio. Le pattuglie della Radiomobile, conosciute come “gazzelle”, rispecchiano quella prontezza operativa evocata dallo stemma del Reparto: un fulmine ed una gazzella sopra la fiamma dell’Arma. Le auto che presidiano il territorio, svolgendo trasversalmente attività preventiva, informativa e repressiva, sono coordinate dalla Centrale Operativa, anch’essa attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, a cui il cittadino si può rivolgere tramite il 112NUE – Numero Unico di Emergenza, deputata a gestirne l’impiego ed il dislocamento in base alle richieste di intervento che riceve. Dall’inizio dell’anno i militari della Sezione Radiomobile di Livorno hanno complessivamente tratto in arresto 15 persone nella fragranza di reato, hanno denunciato in stato di libertà 78 persone ed hanno dato esecuzione a 9 ordinanze di esecuzione di custodia cautelare. In particolare, nell’ambito dell’attività di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, sono state tratte in arresto 7 persone e ne ha denunciate 5 persone mentre 34 sono stati gli assuntori per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti segnalati ai competenti uffici della Prefettura; anche dal punto di vista dei sequestri sono stati conseguiti apprezzabili risultati rinvenendo e sottoponendo a sequestro complessivamente 40 grammi di cocaina, 30 grammi di eroina, 11,5 kg di hashish ed altri 10 grammi di stupefacente di altre tipologie. Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio sono state denunciate a piede libero 30 persone ed ulteriori 2 sono state arrestate in flagranza per furto. Relativamente ai reati contro la persona, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Livorno hanno denunciato a piede libero 10 persone mentre scattò l’arresto per omicidio per il 23enne che nello scorso mese di febbraio fu accusato di aver ucciso il padre; altri 2 arresti sono stati operati nei confronti del presunto autore di una aggressione e della presunta autrice dell’incendio dell’abitazione dove una donna ha rischiato la vita. In tema di contrasto alla violenza di genere sono stati 5 gli arresti in flagranza in violazione dei provvedimenti di allontanamento mentre una sesta persona è stata arrestata perché accusata di tale fattispecie di reati commessi all’estero in esecuzione di un MAE – Mandato d’Arresto Europeo. Sul fronte della sicurezza stradale, 3.000 sono state le auto sottoposte a controllo e quasi 6.000 le persone identificate, oltre un centinaio di contravvenzioni al CDS, prevalentemente per violazioni di cui agli artt. 80 e 116 del codice della strada (rispettivamente omessa revisione e guida senza patente) per un totale di oltre 35.000 euro mentre sette le persone colte alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica

