Castellaccio, ferito da colpi di arma da fuoco muore in ospedale nella notte
La vittima è uno straniero del 1995 deceduto in ospedale poche ore dopo il ritrovamento intorno a mezzanotte. Sul posto trovati bossoli: indaga la Squadra Mobile
Giallo nella notte in via di Quercianella, a Castellaccio, dove un uomo è stato trovato gravemente ferito in uno spiazzo all’aperto. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di una ragazza che ha riferito della presenza di una persona riversa a terra e sporca di sangue. Poco prima, secondo quanto emerso, alcuni residenti avrebbero segnalato di aver udito alcuni colpi che potrebbero essere stati esplosi da un’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. L’uomo, un cittadino straniero nato nel 1995, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il ferito è deceduto alcune ore dopo il ricovero. Sul luogo del ritrovamento gli investigatori avrebbero rinvenuto alcuni bossoli. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi della Polizia Scientifica, mentre gli uomini della Squadra Mobile hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Al momento gli accertamenti sono in pieno svolgimento. Il fascicolo, inizialmente aperto per tentato omicidio, è destinato a essere riqualificato in omicidio alla luce del decesso della vittima.
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