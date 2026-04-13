Cattura illegale di cinghiali: denunciato

Foto inviata nel comunicato stampa

Scoperti foraggiamento, fototrappola e gabbia nell’oliveto. I carabinieri forestali hanno sequestrato le attrezzature

Durante attività di controllo sul rispetto delle norme venatorie nelle colline livornesi, i Carabinieri Forestali hanno individuato e sanzionato un uomo di circa 70 anni. Nel corso di un accertamento in un’area agricola, si legge in un comunicato stampa, è emerso che l’uomo aveva installato all’interno del proprio oliveto un punto di foraggiamento per cinghiali, una fototrappola per monitorarne movimenti e abitudini, e una gabbia metallica a chiusura automatica di grandi dimensioni. Si tratta di dispositivi riconducibili alla cattura illegale di fauna selvatica. Le attrezzature sono state sequestrate, mentre l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. A suo carico risultano anche precedenti per violazioni in materia venatoria. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle responsabilità, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. I controlli proseguiranno anche nelle altre aree verdi della provincia, con l’obiettivo di prevenire e contrastare comportamenti illeciti a danno dell’ambiente.

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