Cena da 170 € ma non hanno soldi per pagare, foglio di via del questore

Il ristoratore, che ringraziamo per la disponibilità: "Visto quante cose avevano ordinato sono rimasto sul "chi va là" durante la cena. Al momento di pagare, alla cassa, hanno detto che non avevano il portafogli e quando mi hanno chiesto se potevano andare fuori a prendere un po' d'aria ho risposto che sarei andato con loro. Poi, capito che non avrebbero pagato, ho chiamato la polizia che ringrazio per la professionalità". I due, italiani residenti in un'altra regione, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per insolvenza fraudolenta ed inoltre il questore di Livorno ha emesso a loro carico il foglio di via obbligatorio

“Ringrazio la polizia per l’intervento, gli agenti sono stati molto professionali”. A dirlo è il signor Ernesto, che ringraziamo per la disponibilità, titolare del ristorante La Parmigiana in piazza Mazzini dove il 24 ottobre due clienti, italiani residenti in un’altra regione, hanno cenato per 170 euro (2 antipasti, 2 primi, un pesce per due come secondo, due contorni, due dolci, caffè, grappe e tre bottiglie di vino) senza pagare il conto. “Visto quante cose avevano ordinato – prosegue il ristoratore contattato telefonicamente da QuiLivorno.it intorno alle 14 del 26 ottobre – sono rimasto sul “chi va là”. Al momento di pagare, alla cassa, hanno detto che non avevano il portafogli e quando mi hanno chiesto se potevano andare fuori a prendere un po’ d’aria ho risposto che sarei andato con loro. Poi, capito che non avrebbero pagato, ho chiamato la polizia”. Alla polizia il ristoratore ha spiegato che i due clienti non avevano in alcun modo fatto presente prima della consumazione di non avere soldi per pagare. Come si legge in un comunicato della questura del 26 ottobre, i due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per insolvenza fraudolenta e inoltre il questore di Livorno ha emesso a loro carico il foglio di via obbligatorio. Ernesto è in attesa del bonifico da 170,00 euro e ha detto che aspetterà fino ai primi giorni della prossima settimana.

