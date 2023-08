Cenano per 90 € e poi scappano, inseguiti e fermati dalla polizia

Il ristoratore, mantenendo il contatto visivo con i due clienti, ha chiamato la polizia: "Ringrazio i poliziotti per l'efficenza dimostrata nel fermarli in pochi minuti". La polizia ha identificato i due uomini invitandoli a saldare il conto sull'iban fornito dal ristoratore nel giro di pochi giorni per evitare la denuncia

“Ringrazio la polizia per l’efficenza dimostrata nel fermare in pochi minuti i due clienti”. A parlare è il titolare del ristorante in viale Italia dove nel fine settimana due uomini, del nord Italia, hanno cenato per 90 euro per poi al momento di pagare ordinare un altro piatto dicendo che nell’attesa sarebbero andati a fumare una sigaretta salvo poi scappare. Il titolare si è accorto della loro fuga e li ha inseguiti mantenendo il contatto visivo. Nel frattempo sul posto è sopraggiunta la polizia contattata dal titolare stesso. A quel punto l’esercente è tornato al ristorante ricevendo dopo pochi minuti la visita di una delle due volanti impegnate nell’inseguimento. “I due poliziotti sono venuti a dirmi che li avevano fermati e che mi avrebbero portato da loro per risolvere la situazione”. Non avendo con sé contanti, il titolare ha fornito loro l’iban sul quale bonificare i 90 euro. La polizia ha identificato i due uomini invitandoli a saldare il conto nel giro di pochi giorni per evitare la denuncia.

Condividi: