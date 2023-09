Cerca di scappare dagli agenti con in tasca 34 dosi di cocaina: arrestato

Nella giornata di ieri, poco prima delle 13, i poliziotti a bordo di una volante in pattuglia, passando da piazza Garibaldi, hanno visto una persona nota agli uffici della questura intorno alle giostre e hanno deciso di procedere con un controllo.

L’uomo, tunisino del 1995, irregolare sul territorio, già espulso in precedenza, accompagnato al CPR e successivamente rilasciato, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, ha immediatamente cercato di fuggire agli agenti che lo hanno fermato. I poliziotti sono però riusciti a bloccarlo con l’uso dello spray antiaggressione al peperoncino in dotazione alle forze dell’ordine in modo da poter poi metterlo in manette.

Una volta perquisito gli sono stati trovati addosso 34 dosi di cocaina per un totale di 13,74 grammi e 160 euro in banconote di piccolo taglio.

Lo straniero è stato arrestato ai sensi dell’art.73 del testo unico sugli stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Accompagnato in carcere in attesa di convalida.

