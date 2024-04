Cerca lo scontro con i poliziotti che tentano di calmarlo, arrestato

L'uomo si è diretto verso i poliziotti battendo le mani al petto con aria di sfida alla ricerca di uno scontro fisico e cercando ad un tratto di afferrare la pistola di ordinanza di un poliziotto: arrestato per resistenza e denunciato per tentato danneggiamento della volante e tentato furto dell’arma

Il 15 aprile le volanti hanno tratto in arresto un peruviano dopo che alle 22.45 circa due equipaggi sono intervenuti in un locale del centro a seguito della segnalazione pervenuta su linea d’emergenza per una persona molesta in stato di ubriachezza. Giunti sul posto, si legge in un comunicato stampa del 16 aprile, i poliziotti hanno notato in mezzo alla strada una persona dai lineamenti sudamericani in evidente stato di ubriachezza che barcollava e urlava in lingua spagnola. L’uomo si è diretto verso gli agenti urlando e battendo le mani al petto con aria di sfida alla ricerca di uno scontro fisico. Nell’occasione con una mossa fulminea ha cercato di afferrare la pistola di ordinanza e solo grazie alla prontezza del poliziotto lo straniero non è riuscito nel suo intento. Nonostante la sua forte resistenza, alla fine il soggetto è stato bloccato e fatto salire a bardo del mezzo di servizio. Alla luce di quanto emerso, considerata la forte resistenza attiva nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti nonché la gravissima condotta posta in essere nel tentativo di sottrarre l’arma in dotazione, è stato arrestato per resistenza e denunciato per tentato danneggiamento della volante e tentato furto dell’arma. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

