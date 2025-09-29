Cercano di entrare in casa, al risveglio i proprietari trovano le impronte dei ladri
Nella foto le impronte presenti sul muro, ringraziamo Laura per la disponibilità
"Abbiamo scoperto tutto stamattina quando ci siamo svegliati e abbiamo chiamato il 112 per fare quanto meno la segnalazione"
A parlare è Laura, che ringraziamo per la disponibilità, raccontando il tentativo di intrusione subito in casa ad Antignano da parte dei ladri. Quando si è svegliata ha scoperto cos’era accaduto da alcuni segni del loro passaggio. A cominciare dal bastone della tenda spostato e utilizzato per forzare la serranda del terrazzo e da una scala presa dal giardino dell’inquilino del piano terra e appoggiata al terrazzo stesso con la quale, verosimilmente, si sono aiutati per raggiungere l’abitazione. Ma soprattutto dalle impronte lasciate sul muro accanto alla grondaia e sul davanzale del terrazzo. Qualcosa poi deve averli disturbati perché, per fortuna, non sono entrati: “Dopo il furto subito circa sei mesi fa – spiega la donna – avevamo installato l’allarme perimetrale. Perciò se avessero provato anche solo a sollevare la serranda sarebbe partito. Inoltre, abbiamo ritrovato una coperta che ipotizziamo possano aver utilizzato per proteggersi dai rami. Comunque stavamo dormendo, abbiamo scoperto tutto stamattina. A quel punto ho chiamato il 112 per fare quanto meno la segnalazione”.
