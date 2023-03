Cercano di spaccare l’ingresso del salone di bellezza: ladri in fuga

Nella foto principale e nella seguente si può notare l'ingresso del salone di bellezza di via Cambini danneggiato dal tentativo di intrusione da parte dei malviventi. L'ultima foto è l'immagine dell'insegna del negozio

Hanno forzato la saracinesca e cercato di irrompere all'interno dell'attività di via Cambini con calci e pedate. Non riuscendoci sono fuggiti nella notte lasciando però l'ingresso danneggiato

di Giacomo Niccolini

Hanno cercato di spaccare l’ingresso del salone di bellezza Starlight di via Leonardo Cambini dopo aver forzato ed alzato la saracinesca a protezione della porta a vetri. Il tutto è accaduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 marzo. Per fortuna i malviventi sono stati forse disturbati da qualcosa o da qualcuno e hanno desistito nell’intento criminale non dopo aver provato a sfondare con delle pedate il vetro principale causando non pochi danni agli infissi. “Mi sono accorta che qualcosa non andava subito al mattino presto quando sono passata di qua davanti con l’auto cercando un parcheggio – spiega Lara Razzauti, dipendente dell’attività presa di mira dai ladri – Ho visto che la saracinesca era a mezz’asta ma ho pensato che qualche collega potesse essere già arrivata prima. Poi però, arrivata sul posto, mi sono accorta che la porta era completamente danneggiata e che sul vetro vi erano delle impronte di scarpa. Probabilmente i ladri hanno tentato di aprire o sfondare la porta con delle pedate ma poi non riuscendoci sono fuggiti. Certo è che adesso la porta non chiude più e saremo costretti ad effettuare un intervento di riparazione costoso per colpa di questo scherzetto notturno”.

Sul posto, al mattino di giovedì 3 marzo, sono intervenuti i poliziotti delle volanti per il sopralluogo di rito.

