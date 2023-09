Ciclista soccorsa in via della Valle Benedetta

Ciclista soccorsa in via della Valle Benedetta nel pomeriggio del 10 settembre. La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata all’ospedale dalla Misericordia di Montenero per gli accertamenti del caso.

