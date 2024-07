Cinque denunce durante i controlli nella notte

Tre per guida in stato di ebrezza (viale Petrarca, via del Littorale e via de Larderel), una per spaccio di stupefacenti e una per ricettazione di una bicicletta. Altri tre giovani segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti per fini non terapeutici in quanto sorpresi in possesso di circa 10 grammi di hashish. Impiegati oltre 40 carabinieri e 18 equipaggi

Controlli dei carabinieri con l’impiego di pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Livorno Centro, Ardenza, Montenero e Collesalvetti ed il supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. L’operazione della Compagnia di Livorno ha visto impiegati nel complesso oltre quaranta carabinieri e diciotto equipaggi dislocati in vari punti della città e delle zone periferiche interessate dal servizio: Collesalvetti e Montenero. Nel corso dell’attività svolta per lo più nelle ore serali maggiormente popolate dai giovani per i rituali eventi della movida estiva, i carabinieri hanno denunciato un 25enne straniero del nord Africa residente a Livorno sorpreso in flagranza di reato intento a spacciare droga ad un altro giovane straniero originario dell’est Europa. In particolare gli stava consegnando circa un grammo e mezzo di hashish quando sono intervenuti i carabinieri.

Sempre all’interno della stessa cornice operativa ed in area centrale di Livorno zona viale Petrarca, i militari della Compagnia di Livorno hanno denunciato tre persone a piede libero per guida in stato di ebbrezza: un uomo sui cinquant’anni sorpreso a circolare sulla propria moto con tasso alcolemico al di sopra più del doppio previsto dalla legge. La stessa sorte è toccata ad un giovane ventenne controllato in zona di via del Littorale con tasso alcolico sempre oltre i limiti di legge ed un quarantenne alla guida della propria vettura in via del Larderel aveva assunto alcolici fuori misura risultando positivo al test sempre ben al di sopra del doppio dei limiti consentiti. L’attività dei carabinieri ha prodotto, inoltre, risultati anche in ambito di attività repressiva in materia di reati predatori. Un uomo di origine del nord Africa sulla cinquantina è stato bloccato mentre circolava a bordo di una bici elettrica di cospicuo valore risultata in esito a controllo di iniziativa provento di furto ai danni di un livornese perpetrato appena qualche giorno prima. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Il mezzo subito sottoposto a sequestro sarà restituito al legittimo proprietario. Durante ulteriori controlli svolti nel corso del servizio in centro urbano altri tre giovani sono stati segnalati sensi norma vigente in materia di stupefacenti alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze per fini non terapeutici sorpresi in possesso di droga. In particolare erano in possesso di hashish per un quantitativo complessivo delle dosi di quasi dieci grammi. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

