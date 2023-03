Circolo preso di mira, 15 intrusioni dal 2020

Nel fotogramma, a destra, la sagoma dell'intruso presente all'interno del circolo

Il quindicesimo episodio dal 2020, il terzo in 40 giorni. L’ultimo nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo. Protagonista di questo spiacevole primato di intrusioni è Scacco Matto in via Filzi. “Sono stato chiamato alle 3,20 quando è scattato l’allarme – commenta il titolare, che ringraziamo per la disponibilità, del circolo – e quando sono arrivato ho notato una persona in bici allontanarsi. Amarezza? Tanta anche perché ogni volta subisco molti danni: in questa circostanza infisso piegato, vetro in frantumi e zanzariera rotta. Il tutto per passare da una finestra e non rubare niente”.

