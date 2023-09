Cisterna con 15000 litri di etanolo si ribalta in zona portuale

Sul posto vigili del fuoco, guardia di finanza, polmare e un'ambulanza della Svs. L'incidente è avvenuto in via Tintoretto (zona portuale) intorno alle 19,15 di giovedì 28 settembre

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno in via Tintoretto, zona portuale, intorno alle 19,15 di giovedì 28 settembre in seguito ad un incidente che ha visto una cisterna che trasportava 15000 litri di etanolo ribaltarsi. Il mezzo ha presentato uno sversamento di prodotto contenuto. Sul posto anche un’ambulanza della Svs intervenuta sul posto per prestare soccorso all’autista del mezzo pesante che ha però rifiutato le cure necessarie e il trasporto all’ospedale.

Nessun danno particolare ad alcuno e nessun rogo si è propagato in seguito al ribaltamento. Sul luogo dell’incidente anche il mezzo Nbcr (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) e la motobarca VF 1174 oltre alla squadra di terra dei vigili del fuoco, i mezzi della guardia di finanza e della polmare. La situazione è stata messa subito sotto controllo e l’area è in via di bonifica da parte degli enti preposti.

Condividi: