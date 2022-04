Cittadino segnala su YouPol, la polizia arresta 23enne

Gli agenti hanno fermato il giovane per un controllo in zona Repubblica trovandolo in possesso di 25 grammi di hashish e un grammo e mezzo circa di cocaina

Mediagallery

Un 23enne è stato arrestato dagli uomini diretti dal vice questore Francesco Falciola, dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia, a seguito di una segnalazione fatta da un cittadino sulla app della polizia YouPol. Gli agenti hanno fermato il giovane per un controllo in zona Repubblica intorno alle 22 del 12 aprile trovandolo in possesso di 25 grammi di hashish e un grammo e mezzo circa di cocaina oltre a delle banconote (nella foto). L’altra persona che era con lui è riuscita a fuggire.