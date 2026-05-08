Cliente crolla dentro al bar per un malore e sfonda la vetrata

“È andato giù come un’asta di legno, sfondando una vetrata. Ho chiamato subito il 112". La titolare, ancora scossa, racconta i terribili momenti vissuti stamattina nel suo Rayan Bar in via Garibaldi

Momenti di paura al Rayan Bar in via Garibaldi dove, stamattina poco dopo le 10, un cliente è stato colto da un malore ed è crollato all’interno del locale. A raccontare quanto accaduto è una delle titolari Paola Cipriani, che ringraziamo per la disponibilità, intervenuta tempestivamente. “E’ un cliente abituale, prende sempre il solito caffè macchiato” racconta. “Poi mi ha chiesto un’informazione: sa che se io e Sara possiamo dargli una mano lo facciamo volentieri”. Qualcosa però non andava. “L’ho visto che non stava bene, sudava. Comunque ha preso il caffè ed è andato a consumarlo nella saletta esterna. Io stavo lavorando, cosi ho chiesto di andare a vedere come stava”. Il cliente, un uomo di circa 40 anni, aveva nel frattempo bevuto un altro caffè. “Quando è tornato per pagare – prosegue la donna – nel momento in cui gli ho appoggiato il resto è andato giù come un’asta di legno”. La caduta è stata improvvisa e violenta, tanto da farlo finire contro la vetrata. “Non ha nemmeno avuto il tempo di reagire”. Immediata da parte della barista la chiamata ai soccorsi: “Ho chiamato subito il 112 e ho chiesto di mandare un’ambulanza. Gli tenevo la mano e gli parlavo, gli dicevo ‘se mi senti stringimi la mano’. Sono una volontaria Cisom”. La scena ha attirato l’attenzione di una volante della polizia di passaggio. “Sono stati molto carini. Ero scossa, hanno cercato di calmarmi”. Nel frattempo è sopraggiunta l’ambulanza che ha trasportato l’uomo all’ospedale. L’episodio ha lasciato grande apprensione. “Ho poi avuto modo di avere sue notizie – conclude Paola – so che si è ripreso e questo mi fa tirare un sospiro di sollievo”

Condividi:

Riproduzione riservata ©