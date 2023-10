“Coca” e hashish nei quartieri Nord: arrestato 26enne

Nell’ambito dei costanti servizi antidroga svolti dai carabinieri in diverse aree della città, l’attenzione dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile si è concentrata sui quartieri Shanghai e Corea dove hanno proceduto all’arresto di un 26enne di origini tunisine con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di attività di osservazione svolta da militari in abiti civili, i militari hanno notato, nei pressi di un noto supermercato della zona, un giovane a bordo di un motorino avvicinarsi con atteggiamento sospetto a vari soggetti i quali, dopo un breve contatto, si sono velocemente allontanati.

I carabinieri hanno quindi proceduto al controllo verificando che era in possesso di 237 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato nella caserma di viale Fabbricotti per un controllo più approfondito, i militari lo hanno trovato in possesso, ben nascoste in diversi punti sotto gli indumenti, di 13 dosi di cocaina del peso complessivo di 7,50 grammi e di un frammento di hashish del peso di 8 grammi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il 26enne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto in attesa di giudizio. A seguito di udienza celebrata presso il Tribunale di Livorno, il GIP ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane l’obbligo di presentazione alla P.G.

