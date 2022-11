Cocaina e 100 grammi di hashish: la municipale ferma uno spacciatore

Fermato e perquisito, lo spacciatore è risultato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro in contante frutto dell'attività illecita. L'operazione ha portato al sequestro di alcune dosi di cocaina, 100 grammi di hashish e 180 euro in banconote di piccolo taglio

Il costante impegno della polizia municipale a fianco dei cittadini per la sicurezza dei quartieri e contro il degrado, ha portato martedì scorso al fermo di uno spacciatore. Un’operazione antidroga della municipale avviata, grazie anche alle segnalazioni dei residenti, nella zona degli scali Bettarini, piazza della Repubblica, via de Larderel e viale Avvalorati, ha infatti consentito di identificare e denunciare un cittadino extracomunitario per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato colto in flagrante durante la cessione di alcune dosi di sostanza stupefacente ad un’altra persona, controllata anch’essa e conseguentemente segnalata alla Prefettura come assuntore.

Fermato e perquisito, lo spacciatore è risultato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro in contante frutto dell’attività illecita.

L’operazione ha portato al sequestro di alcune dosi di cocaina, 100 grammi di hashish e 180 euro in banconote di piccolo taglio.

