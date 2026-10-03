Cocaina e hashish in casa, arrestato 28enne: sequestrati anche 1.690 euro

L'uomo è stato fermato dalla polizia dopo essere stato sorpreso con una busta contenente droga, un bilancino di precisione e sostanza già suddivisa in dosi

La polizia ha arrestato lunedì pomeriggio un 28enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nell’ambito di un’attività di controllo legata al fenomeno della cessione di droga all’interno di un condominio della città, sulla base di specifici elementi investigativi raccolti dagli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Intorno alle 15 del 28 settembre, i poliziotti hanno effettuato una verifica all’interno dello stabile indicato nella segnalazione. Una volta raggiunto il piano interessato, hanno visto uscire da uno degli appartamenti un uomo con una vistosa busta in mano. Alla vista delle divise, il 28enne ha cercato di rientrare rapidamente nella propria abitazione e, nel tentativo di disfarsi dell’involucro, lo ha lanciato dalla finestra. La manovra, però, non è sfuggita agli agenti, che lo hanno bloccato e hanno recuperato la busta.

All’interno dell’involucro, in cellophane trasparente, c’erano un bilancino di precisione, una considerevole quantità di cocaina, in parte già suddivisa in dosi destinate alla vendita, e un ulteriore ingente quantitativo di hashish. La successiva perquisizione dell’abitazione ha consentito di trovare e sequestrare altra sostanza stupefacente.

Durante i controlli, inoltre, nelle tasche dei pantaloni dell’uomo sono stati trovati 1.690 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, somma che la Polizia ritiene possa essere il provento dell’attività illecita.

Al termine dell’intervento, il 28enne è stato arrestato e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, accompagnato alla casa circondariale “Le Sughere”.

Le risultanze dell’attività svolta e gli elementi probatori raccolti saranno ora sottoposti alla valutazione del giudice. Nel rispetto dei diritti della persona indagata, il 28enne deve essere considerato presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile, trattandosi di un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari.

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