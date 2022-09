Cocaina “in pietra”, hashish e bilancia di precisione: in manette 37enne

Durante uno dei controlli dei carabinieri finalizzati a verificare il rispetto delle restrizioni domiciliari l’attenzione dei militari è stata attirata da un caratteristico odore pungente, tipico di alcune sostanze stupefacenti: l'uomo nascondeva droga nell'armadio della camera da letto

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno arrestato un cittadino albanese, trentasettenne, per detenzione ai fini di spaccio di droga, già gravemente indiziato di diversi altri reati e, per questo, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Proprio durante uno dei controlli dei carabinieri finalizzati a verificare il rispetto delle restrizioni l’attenzione dei militari è stata attirata da un caratteristico odore pungente, tipico di alcune sostanze stupefacenti. È scattata così una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire, abilmente nascosti nell’armadio della camera da letto, circa 30 grammi di cocaina in “pietra”, frammenti di hashish contenuti in un pacchetto di sigarette ed un bilancino di precisione.

Espletate le formalità di rito, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere delle Sughere. A seguito di giudizio di convalida, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

