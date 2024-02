Collesalvetti in lutto, una delle vittime dell’incidente di Firenze abitava a Vicarello

Il crollo del solaio nel cantiere edile, soccorsi dai Vigili del fuoco due operai tra le macerie (foto tratte da vigilfuoco.it)

Il sindaco Adelio Antolini: “In questo momento proviamo solo profonda tristezza e dolore. Ci stringiamo attorno ai familiari con un pensiero a tutti gli operai rimasti coinvolti nell’incidente". Il sindaco Salvetti: "Quello che è successo a Firenze è l’ennesimo colpo al cuore per tutti noi". Proclamato dal presidente Giani lutto regionale per sabato 17 febbraio

Collesalvetti in lutto. Abitava a Vicarello una delle vittime dell’incidente verificatosi oggi in un cantiere edile a Firenze, quartiere Rifredi. “In questo momento proviamo solo tristezza e dolore – ha commentato il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini in un comunicato stampa – tutta la comunità è incredula e sconvolta per la terribile notizia della morte di Luigi Coclite, una delle vittime (60 anni, originario di Teramo in’Abruzzo, padre di un figlio e una figlia, stimato da tutto il paese di Vicarello per la cordialità e disponibilità, ndr) una grave perdita che ci tocca nel profondo perché non è giusto morire così sul lavoro. Il nostro pensiero va alla famiglia di Luigi attorno alla quale ci stringiamo con affetto esprimendo le più sentite condoglianze. Esprimiamo, inoltre, la nostra vicinanza ai familiari di tutti gli altri operai rimasti coinvolti in questo terribile incidente. Questa tragedia sul lavoro, l’ennesima, richiama drammaticamente l’attenzione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro: un diritto imprescindibile per ogni lavoratore. Auspichiamo che venga fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente per assicurare giustizia”. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti: “Quello che è successo a Firenze è l’ennesimo colpo al cuore per tutti noi. L’ennesima strage di lavoratori che non può passare sotto silenzio. Esprimiamo la più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime e all’intera comunità fiorentina attraverso il suo sindaco Dario Nardella. Un altro grave episodio che conferma come sia ancora insufficiente l’impegno generale per consentire a tutti la garanzia di un lavoro sicuro”. Proclamato dal presidente Giani lutto regionale per sabato 17 febbraio come segno di cordoglio per le vittime.

Condividi:

Riproduzione riservata ©