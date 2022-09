Colonna di fumo visibile da viale Carducci: a fuoco vegetazione a Porta a Terra

Sul posto sono sopraggiunte le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza la zona. Sul luogo del rogo è intervenuta anche un'ambulanza della Svs

Una fitta e alta colonna di fumo nero denso al cielo visibile sin dall’inizio di viale Carducci che si alzava in direzione nord. È questo che ha destato la preoccupazione dei tanti passanti intorno alle 15,45 di martedì 20 settembre. A prendere fuoco era della vegetazione in zona Porta a Terra tra il retro del circolo Libertas e il parcheggio del Tigotà a pochi passi delle Torri. Sul posto sono sopraggiunte le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza la zona. Sul luogo del rogo è intervenuta anche un’ambulanza della Svs di passaggio i cui volontari, per fortuna, non si sono dovuti prendere cura di nessuno visto che le fiamme hanno interessato soltanto la vegetazione senza danneggiare cose o persone.

Condividi: