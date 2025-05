Pugni ad un coetaneo, denunciato

Rintracciato e denunciato per lesioni un ragazzo del 2006. Secondo la ricostruzione della polizia, l'aggressione è avvenuta per motivi futili all'esterno di un locale al culmine di un alterco

Domenica 25 maggio gli equipaggi delle volanti si sono recati in un locale per la segnalazione di una aggressione ai danni di un avventore. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno preso contatti con il personale addetto alla sicurezza il quale riferiva che poco prima all’esterno si era verificato un alterco tra alcuni ragazzi culminato con l’aggressione di un ragazzo successivamente soccorso e trasportato al pronto soccorso. L’aggressore, prosegue il comunicato stampa del 26 maggio, sempre secondo quanto riferito dalla sicurezza si era poi dileguato. Rintracciato dai poliziotti e condotto in questura, la polizia ha ricostruito dalle sommarie informazioni che l’aggressione era avvenuta per motivi apparentemente futili all’esterno del locale dove si era creato un parapiglia tra alcuni giovani e in tale contesto il soggetto, indicato come il responsabile, si era scagliato contro la vittima colpendola verosimilmente con pugni al volto. Il giovane, identificato in un livornese del 2006, presentava abrasioni evidenti alle nocche delle mani compatibili con l’ipotesi che lo stesso avesse avuto parte attiva nell’aggressione. Al termine degli adempimenti di rito e in virtù degli elementi acquisiti il classe 2006 è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

