Colpisce un disabile in treno e aggredisce gli agenti della polfer in ufficio

Due poliziotti sono finiti in ospedale, sono in corso le procedure di identificazione al termine delle quali l'uomo sarà messo a disposizione dell'autorità giudiziaria

A bordo di un treno diretto a Roma, stamattina un extracomunitario senza biglietto ha colpito un disabile per motivi ignoti. All’altezza di Livorno, il personale di Trenitalia ha chiesto l’intervento della polizia ferroviaria che salita sul treno lo ha fatto scendere e lo ha preso in consegna. Una volta in ufficio, l’uomo ha aggredito gli agenti e due poliziotti sono finiti in ospedale. Sono in corso le procedure di identificazione al termine delle quali lo straniero sarà messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

