Colpito al volto con una bottiglia rotta, denunciato il presunto aggressore

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, al termine di un’attività di indagine scaturita da una recente vicenda di aggressione, hanno individuato e denunciato il presunto responsabile

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, al termine di un’attività di indagine scaturita da una recente vicenda di aggressione, hanno individuato e denunciato il presunto responsabile delle lesioni riportate da un 30enne. I carabinieri di pattuglia erano intervenuti al pronto soccorso dove il giovane era stato trasportato a seguito di un’aggressione subita in piazza della Repubblica.

L’uomo, aggredito verosimilmente nei pressi di un bar dopo una lite scaturita per futili motivi, aveva riportato diverse ferite al volto e al corpo inferte con una bottiglia rotta.

Avviate immediatamente le indagini sul grave episodio i carabinieri, forti della profonda conoscenza del territorio, hanno raccolto significativi elementi di responsabilità a carico di un 42enne con svariati precedenti di polizia, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato per lesioni aggravate.

Condividi: