Colpo di sonno alla guida, con l’auto sradica semaforo e cartellonistica

di Giacomo Niccolini

Un colpo di sonno mentre era alla guida. Così ha raccontato agli agenti della polizia municipale intervenuti per un incidente che ha destato preoccupazione e spavento tra i tanti passanti che stavano percorrendo viale Petrarca sabato 17 settembre intorno alle 23. È proprio a quell’ora che un uomo di circa 45 anni, alla guida di un furgoncino, all’incrocio con via Torino e via Ferrigni, dove sorge il supermercato dell’Esselunga ha preso in pieno il basamento del semaforo e della cartellonistica sradicando di netto il tutto e provocando non pochi danni al suo mezzo di trasporto.

Illeso l’uomo alla guida che, sottoposto all’alcol test, è risultato completamente “pulito” facendo registrare uno 0,0 gr/l all’etilometro.

Per fortuna l’incidente non ha coinvolto altri mezzi o persone. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, un’ambulanza della Svs e la polizia municipale oltre ai tecnici del Comune intervenuti per la rimozione della cartellonistica e del semaforo.

