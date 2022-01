Colpo nella notte: spaccano la vetrina e rubano profumi per migliaia di euro

di Giacomo Niccolini

Colpo grosso nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 ai danni del negozio Coin di piazza Attias. I malviventi hanno spaccato una delle vetrate esterne del superstore cittadino utilizzando probabilmente un grosso masso per farsi breccia all’interno dei locali. Una volta dentro hanno fatto man bassa di profumi e cosmetici esposti nelle vetrine e riposti sotto ai banconi.

Il bottino stimato, secondo un primo calcolo effettuato dai gestori del grande magazzino, ed esposto ai carabinieri di Livorno intervenuti presto al mattino, è di una cifra compresa tra i venti e i trentamila euro.

Ad accorgersene sono stati i dipendenti sopraggiunti sul posto di lavoro la mattina di mercoledì che hanno prontamente telefonato al 112 per denunciare quanto accaduto.

Sul posto i carabinieri hanno raccolto il materiale video filmato dalle telecamere di sicurezza della Coin e hanno effettuato i rilievi scientifici all’interno del negozio depredato per risalire quanto prima agli autori del gesto.