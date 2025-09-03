Colpo notturno in via Marradi: ladri svaligiano il negozio Bolgheri

Furto da decine di migliaia di euro. Serratura scassinata, allarme schermato e refurtiva portata via probabilmente con un furgone

di Giacomo Niccolini

Colpo nella notte in via Marradi, dove i ladri hanno preso di mira il negozio di abbigliamento Bolgheri. I malviventi hanno forzato la serratura rompendo l’imbotto della porta in legno – i vetri, essendo antisfondamento, sono invece rimasti intatti – e una volta dentro hanno schermato il sistema d’allarme.

“Gli esperti intervenuti ci hanno spiegato che, tra le 4,20 e le 4,50 di questo mercoledì 3 settembre, sono riusciti a far risultare l’allarme inserito quando in realtà non lo era. Hanno detto che in gergo hanno schermato l’allarme“, racconta la titolare Lia alla redazione di QuiLivorno.it. “Non riusciamo veramente più a stare tranquilli neanche in pieno centro. Adesso la porta non si chiude e non sarà facile trovare qualcuno che possa aggiustare l’imbotto di legno. Stanotte dovremo lasciare qui una guardia giurata per poter tornare a casa visto che la porta, in queste condizioni, non riesce a chiudersi”.

Il bottino è ingente: vestiti e completi da uomo di marca Boglioli, maglioni in cashmere e altri capi pregiati, oltre a danni ai soprammobili e a piatti di porcellana Ginori. Oltre ai decine di migliaia di euro di refurtiva, si contano anche migliaia di euro di danni alla porta e agli arredi. “Hanno messo a soqquadro anche gli uffici di sopra, forse in cerca di soldi, ma chiaramente non hanno trovato niente lasciando solo un gran caos”.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero caricato la merce su un furgone parcheggiato in via Roma, passando da via Cambini e utilizzando perfino le borse del negozio per trasportare i capi. Sul posto sono intervenuti la polizia e la scientifica, che hanno effettuato i rilievi. Tutto fa pensare a un furto messo a segno da una banda di specialisti del settore.

