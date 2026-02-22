Commessa aggredita mentre si reca al lavoro

"Non è accettabile. Mi auguro che questo racconto possa servire a mettere in guardia chi come me si sposta a piedi in quel tratto di strada"

Momenti di paura ieri mattina per una commessa di via Grande. Silvia, che ringraziamo per la disponibilità per aver deciso di raccontare l’accaduto, stava andando al lavoro a piedi. Erano le 9 circa e si trovava in viale Carducci quando è stata avvicinata da un uomo: “Mi sono sentita tirare da dietro. Ha provato a strapparmi la borsa che avevo a tracolla. Sono riuscita a non fargliela prendere e nel divincolarmi sono stata raggiunta da una manata. Ho iniziato a urlare ed è scappato”. Scossa e impaurita, Silvia ha poi proseguito verso via Grande supportata da una ragazza che sentendola gridare si è avvicinata camminando con lei per qualche decina di metri. Giunta in via Grande si è resa conto che stava sanguinando dal naso e ha deciso di chiamare l’ambulanza che l’ha portata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. “Ho poi sporto denuncia alla polizia. Mi auguro che questo racconto possa servire a rafforzare i controlli e soprattutto a mettere in guardia chi come me si sposta a piedi in quel tratto di strada. Non è accettabile che la nostra incolumità sia messa a rischio in pieno giorno. Colgo l’occasione per ringraziare il personale del pronto soccorso: è stato molto gentile e mi ha offerto sostegno, anche psicologico, accertandosi più volte che stessi bene“.

