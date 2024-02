Commessa insegue il ladro in via Grande, denunciato

Erika, che ringraziamo per la disponibilità: "Ringrazio i due ragazzi che vedendomi correre mi hanno aiutata, i paracadutisti di Strade Sicure, se non c'erano loro chissà come andava a finire, e i carabinieri per l'intervento finale". Portato in caserma l'uomo, sulla cinquantina, straniero, è stato denunciato

“Ringrazio i due ragazzi che vedendomi correre mi hanno aiutata, i paracadutisti di Strade Sicure, se non c’erano loro chissà come andava a finire, e i carabinieri per l’intervento finale”. A parlare è Erika, che ringraziamo per la disponibilità, commessa di un negozio in via Grande dove il 31 gennaio intorno alle 17.30 un uomo è entrato rubando uno zaino. “La mia collega ed io eravamo impegnate dietro al bancone quando abbiamo notato una persona davanti alla vetrina – spiega – Ad un tratto una cliente ha urlato: bimbe vi hanno rubato uno zaino”. Erika non ci ha pensato due volte e si è messa al suo insegnamento. All’altezza del porticato all’angolo con via della Madonna due ragazzi hanno notato la scena e hanno aiutato Erika, tanto che uno dei due è riuscito ad acciuffarlo al braccio. Nel frattempo è sopraggiunta la camionetta dei paracadutisti che mettendosi di traverso ha fermato il fuggitivo definitivamente. “Mi è venuto d’istinto rincorrerlo. Paura? No, anche se è vero non ho pensato molto alle conseguenze. Però non penso neanche sarebbe stato giusto che la facesse franca”. Portato in caserma l’uomo, sulla cinquantina, straniero, è stato denunciato. E lo zaino è tornato in negozio.

