Con il monopattino investe pedone in corso Mazzini

L'ambulanza della Svs intervenuta sul posto per soccorrere la donna investita dal monopattino intorno alle 8,30 di mercoledì 26 aprile

Incidente avvenuto la mattina di mercoledì 26 aprile intorno alle 8,30 in corso Mazzini all’incrocio con via Cecconi e via San Carlo. Una donna a bordo di un monopattino ha investito una signora che stava attraversando la strada. Sul posto è intervenuta la polizia municipale con una pattuglia in moto e i volontari della Svs sopraggiunti sul posto in seguito alla chiamata ricevuta dal 112, numero unico di emergenza, da parte di un cittadino che aveva assistito alla scena. La donna ferita è rimasta a terra dolorante ma cosciente. Ancora da chiarire la dinamica sulla quale la municipale è chiamata a far luce.

