Con la moto finisce in una scarpata: grave 73enne

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza tempestivamente giunta sul posto e trasportato in codice rosso al pronto soccorso con un politrauma

Un uomo di 73 anni è stato protagonista di un incidente in moto avvenuto intorno alle 6.45 di domenica 8 agosto all’ingresso della Fi-Pi-Li a Vicarello provenendo dalla Variante Aurelia. L’uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso il controllo del mezzo, per motivi ancora da appurare, ed è finito in una scarpata che costeggia la carreggiata.

