Con lo scooter contro un cinghiale nella notte: due feriti

Le persone a bordo di uno scooter si sono scontrate contro un cinghiale che, improvvisamente, ha attraversato la strada finendo irrimediabilmente contro il mezzo a due ruote

Due feriti soccorsi dalla Misericordia di Castagneto Carducci nella notte intorno alle 1,30 per un incidente avvenuto sull’Aurelia all’altezza di Donoratico. Le persone a bordo di uno scooter si sono scontrate contro un cinghiale che, improvvisamente, ha attraversato la strada finendo irrimediabilmente contro il mezzo a due ruote. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Cecina in codice giallo dove sono stati presi in carico dal personale sanitario di turno.

