Con lo scooter rubato contro le auto in sosta: poi fugge

Si è schiantato con lo scooter, risultato poi rubato, contro tre auto in sosta in via Roma. Il tutto nel pomeriggio di sabato 27 aprile davanti agli occhi attoniti di molti passanti. Un giovane, proveniente da piazza Roma, ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava ferendosi vistosamente e danneggiando in maniera importante i mezzi parcheggiati al lato della strada. Un uomo si è avvicinato per prestargli soccorso e lui, lasciando tutto a terra, compreso il casco e il libretto del mezzo a due ruote, si è rimesso in sella e, sanguinante, ed è fuggito via. Dopo poco sono sopraggiunti gli agenti della polizia municipale sul posto che hanno riferito di aver ritrovato poche centinaia di metri più avanti, verso piazza Attias, lo scooter abbandonato e pieno di sangue ma, della persona che lo aveva guidato, nessuna traccia

