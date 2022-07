Con un blocco di cemento sfondano la porta del bar

Nella foto il blocco di cemento con cui i ladri hanno spaccato la porta di ingresso, dopo aver forzato la saracinesca, del Fashion Cafè in via Guglielmo Oberdan in centro

Il titolare del Fashion Cafè in via G. Oberdan: "Non hanno rubato niente, svuoto sempre la cassa prima di chiudere. Ora dovrò spendere soldi per riparare i danni". Sul posto la polizia per il sopralluogo

Con un blocco di cemento (nella foto) hanno spaccato la porta di ingresso, dopo aver forzato la saracinesca, per poi portare via la cassa del registratore di cassa. E’ accaduto nella notte tra il 7 e 8 luglio al Fashion Cafè in via Guglielmo Oberdan, in centro. Il titolare ha scoperto l’accaduto intorno alle 6,30 del 8 luglio. “Non hanno rubato niente – fanno sapere dal bar – svuoto sempre la cassa prima di chiudere. Ora dovrò spendere soldi per riparare i danni”. Sul posto la polizia per il sopralluogo.

