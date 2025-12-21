Con un ordigno fanno esplodere il bancomat a Collesalvetti

"E' la cosiddetta tecnica della marmotta" spiega l'Arma. I carabinieri hanno repertato anche un bastone in ferro, presumibilmente usato dai malviventi per inserire l’esplosivo

Attorno alle 3.10 della notte tra il 20 e 21 dicembre, ignoti hanno fatto esplodere il bancoposta dell’ufficio postale di via Don Minzoni a Collesalvetti utilizzando la “tecnica della marmotta“, ovvero spiega l’Arma l’introduzione di un ordigno artigianale all’interno della bocchetta erogatrice di denaro. I carabinieri della Compagnia di Livorno – Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di vigilanza dinamica degli istituti di credito sono stati attivati dalla Centrale Operativa e sono prontamente intervenuti sul posto. Durante il sopralluogo, i militari del NORM hanno repertato anche un bastone in ferro, presumibilmente usato dai malviventi per inserire l’esplosivo all’interno del bancomat. Sono in corso accertamenti e indagini da parte per risalire ai responsabili. Si parla di un colpo da migliaia di euro.

