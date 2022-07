Con un porta ombrelloni sfonda la vetrata del negozio

Nella foto la vetrata infranta e il porta ombrelli utilizzato per romperla

E' stata una vicina, che sentendo il rumore e affacciandosi alla finestra, ha urlato mettendo in fuga il ladro. Il titolare di Betti dolciumi, Mauro Betti: "Per fortuna non hanno rubato niente, ora dovrò spendere un sacco di soldi per riparare la vetrata e comprare un lucchetto nuovo". Sul posto i carabinieri

Prima ha forzato la saracinesca e poi con un basamento per porta ombrelloni ha infranto la vetrata. Tentato furto da Betti Dolciumi in via Santa Fortunata, zona via Buontalenti. E’ stata una vicina, che sentendo il rumore e affacciandosi alla finestra, ha urlato mettendo in fuga il ladro. “Non hanno rubato niente – spiega Mauro Betti, il titolare del negozio che ha fatto la scoperta la mattina del 6 luglio – I vicini mi hanno detto di aver visto una persona a torso nudo scappare dopo le urla”. Al sig. Mauro non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai carabinieri. “E ora dovrò spendere soldi per riparare i danni”.

