Con un tombino sfondano la vetrata dell’edicola in via Monnet allo Scopaia. “Questo – spiega Rita, l’edicolante – E’ il settimo furto che subiamo dal 2014”. Rita ha fatto la scoperta la mattina del 15 aprile trovando il tombino davanti alla vetrata infranta (tra le foto). Dopodiché, una volta entrata ha notato tutto a soqquadro. I ladri hanno portato via tra le altre cose il fondo cassa, contenente pochi spiccioli, una scatola di mascherine ffp2 e una scatola di figurine dal valore di 80 euro. A Rita non è rimasto altro che avvertire la polizia e sporgere denuncia.