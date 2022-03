Con una accetta sfonda il parabrezza dell’auto durante la lite

L'uomo è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento, minacce aggravate e detenzione di porto di armi atti ad offendere

Intervento della polizia, mercoledì 30 marzo, in una ditta della zona nord della città per una lite, secondo quanto ricostruito dalla volante intervenuta sul posto, fra genero e suocero, quest’ultimo titolare dell’attività. Secondo quanto ricostruito dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Livorno diretto dal vice questore dottor Francesco Falciola, per motivi ancora da accertare, nel corso della lite il dipendente è intervenuto in difesa del titolare e con una accetta (nella foto, l’accetta è stata sequestrata dalla polizia) ha colpito l’auto del genero sfondando il parabrezza della vettura ( nella foto ).

L’uomo è stato denunciato per danneggiamento, minacce aggravate e detenzione di porto di armi atti ad offendere. Sul posto a supporto è intervenuto il personale del 118. Non ci sono stati, per fortuna, feriti.